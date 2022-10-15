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شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين
16 أكتوبر 2022 02:26

بكين (وكالات) 

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الرئيس الصيني يفتتح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم

يستعد الرئيس الصيني شي جينبينغ لتكريس سلطته بالفوز بولاية جديدة من 5 سنوات على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، خلال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي يبدأ اليوم.
وما لم تحصل مفاجأة، سيبقى شي البالغ 69 عاماً والحاكم منذ 2012 في السلطة حتى 2027، ليصبح القيادي الأشد نفوذاً منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ.
ويجتمع 2296 مندوباً من كل مقاطعات البلاد لمدة أسبوع في قصر الشعب، بوسط بكين، في ظلّ إجراءات أمنية معززة.
وسيعين المندوبون اللجنة المركزية الجديدة التي هي بمثابة برلمان للحزب وتضم 200 عضو، على أن تصوت بعد ذلك لاختيار المكتب السياسي، هيئة القرار المؤلفة من 25 عضواً. وفي محطة أساسية من المؤتمر، يلقي شي جينبينغ خطاباً يعرض فيه تقريره الذي يمثل حصيلة لولايته ويعطي مؤشرات عن برنامجه للسنوات الـ5 المقبلة. وكان شي وعد خلال مؤتمر 2017 بـ«عصر جديد» للاشتراكية على النمط الصيني متعهداً بأن بلاده «ستنفتح أكثر» على العالم.

شي جينبينغ
الصين
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