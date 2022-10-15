البرازيل.. دا سيلفا يحافظ على تقدمه قبل الانتخابات الرئاسية

ساو باولو (وكالات)

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، أمس، أن تقدم المرشح اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الرئيس اليميني جاير بولسونارو لا يزال ثابتاً عند 6 نقاط، قبل أسبوعين من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية البرازيلية. وأفاد استطلاع أجراه «معهد داتافولها» أن لولا حصل على 53 بالمئة من الأصوات مقابل 47 بالمئة لبولسونارو، وهي النتيجة نفسها للاستطلاع الأخير الذي أجراه المعهد في 7 أكتوبر. واستبعد الاستطلاع الناخبين الذين يخططون للتصويت بورقة بيضاء أو ملغاة، وهم نحو 5 بالمئة من المشاركين، بحسب «داتافولها». وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الذي استند إلى مقابلات مع 2.898 شخصاً يومي الخميس والجمعة نقطتين مئويتين، صعوداً أو نزولاً. وجاءت هذه الأرقام على وقع معركة في البرازيل تتعلق بمؤسسات تنظيم استطلاعات الرأي التي قللت إلى حد كبير من الدعم الذي يحظى به بولسونارو قبل انتخابات الجولة الأولى في 2 أكتوبر.