البرهان: قرب التوصل إلى وفاق في السودان

أسماء الحسيني، وكالات (الخرطوم، إثيوبيا)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس، أن «المؤشرات الراهنة تبشر بقرب النجاح في التوصل إلى وفاق وطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية».

وأوضح، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى «تانا» حول السلم والأمن في أفريقيا الذي تعقد دورته العاشرة، في إثيوبيا، أن مسيرة الانتقال في السودان «واجهت تحديات وتعقيدات كبيرة، إلا أن المؤشرات الراهنة تُبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام».

وأضاف أمام المنتدى، الذي شارك فيه عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، إن «ذلك يقوي من الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ المناخ وتتخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية».

وتابع: «من جانبنا نجدد التأكيد على مواقفنا الثابتة التي أعلناها في الرابع من يوليو 2022 والتي تقضي بانسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي، لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد».

في سياق آخر، رحب البرهان بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن قيام تكامل اقتصادي بين بلديهما.

جاء ذلك خلال جلسة محادثات مشتركة حول العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، على هامش انعقاد منتدى «تانا»، حيث ترأس الجانب السوداني البرهان فيما ترأس الجانب الإثيوبي آبي أحمد، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد البرهان أن الشعبين يربطهما مصير مشترك، مبيناً أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار، مشدداً على حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا.

إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني، أمس، أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في اشتباكات قبلية بين أفراد قبيلتي المسيرية والنوبة بولاية غرب كردفان في السودان.

وأكد الجيش، في بيان، السيطرة على أعمال العنف التي وقعت يومي الجمعة والسبت في بلدة لقاوة، بعد تدخل الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة.