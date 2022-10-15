الجزائر: 4 مليارات دولار لدعم المواد الغذائية الأساسية

الجزائر (وكالات)

كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الحكومة حشدت خلال العام الحالي موارد مالية إضافية بنحو 4.3 مليار دولار لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية على المواطن الجزائري.

وأوضح بن عبد الرحمان، خلال رده على أسئلة وانشغالات مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، أن هذه القيمة تمثل ارتفاعاً بنسبة 93 في المئة مقارنة بعام 2021، التي خصص لها مبلغاً مالياً بقيمة 2.27 مليار دولار.

ولفت أن المواد الغذائية المعنية بالدعم الحكومي هي الزيت والحليب والحبوب والسكر.

من جهة أخرى، أشار بن عبد الرحمان، أن الدولة رصدت نحو 3 مليارات دولار في شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، في الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2022.