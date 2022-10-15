مقديشو تحذّر التجار من دفع أموال لإرهابيي «الشباب»

مقديشو (أ ف ب)

هددت الحكومة الصومالية، أمس، بفرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالًا لحركة «الشباب» الإرهابية، سعياً لخنق مصدر تمويل مربح يغذّي هجمات العناصر الإرهابية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية، إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالاً للحركة الحليفة لتنظيم «القاعدة» والتي يقول خبراء، إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل.

وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالاً لحركة «الشباب» أو تعاونت معها «ستواجه إجراءات قانونية» تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة.

وقالت الوزارة في رسالة للتجار: «أي تاجر يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإرهابيين، ويدفع لهم لن يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الصومال مرة أخرى».