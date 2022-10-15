أوغندا تفرض إجراءات إغلاق لمنع انتشار إيبولا

قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، السبت، أن الحكومة بصدد تطبيق حظر تجول ليلي وغلق دور العبادة والترفيه وتقييد التنقل من منطقتين متأثرتين بالإيبولا وإليهما لمدة 21 يوما. وأضاف، في كلمة بثها التلفزيون، أن العمل بتلك الإجراءات، التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض، سيبدأ فورا في منطقتي "موبيندي" و"كاساندا" في وسط أوغندا، وهما بؤرة الجائحة. وأوضح موسيفيني "هذه إجراءات مؤقتة الهدف منها السيطرة على انتشار إيبولا. يجب أن نتعاون جميعا مع السلطات من أجل إنهاء هذا التفشي في أقصر وقت ممكن". وأعلن الرئيس الأوغندي أن 15 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس منذ إعلان الدولة، الواقعة في شرق أفريقيا، يوم 20 سبتمبر الماضي تفشي المرض.