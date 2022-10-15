11 قتيلا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

قتل أحد عشر شخصا على الأقل، السبت، في هجوم شنه إرهابيون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني إن «كمينا لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود والمتطوعين دفاعا عن الوطن في منطقة بوروم (شمال)».

وأضاف المصدر «قتل ثلاثة جنود وثمانية متطوعين».

وأكد مصدر أمني آخر هذه الحصيلة، موضحا أنها «غير نهائية».

تشهد منطقة الساحل الأفريقي، التي تقع بوركينا فاسو ضمن نطاقها، أعمالا إرهابية تنفذها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

أودت الهجمات الإرهابية بحياة الآلاف في بوركينا فاسو وأجبرت حوالي مليوني شخص على النزوح عن قراهم. أخبار ذات صلة تسمية تراوري رئيسا لبوركينا فاسو خلال المرحلة الانتقالية مشاورات في بوركينا فاسو لاختيار رئيس للمرحلة الانتقالية

المصدر: آ ف ب