11 قتيلا بهجوم على موقع عسكري في روسيا

قالت وكالة الإعلام الروسية إن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في معسكر تدريب بجنوب روسيا، اليوم السبت، عندما فتح مهاجمان النار على مجموعة من المتطوعين. ونقلت الوكالة، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن المهاجمين الاثنين لقيا حتفهما بالرصاص بعد الهجوم الذي وقع في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا. ووصفت الوزارة ما حصل بأنه "اعتداء". وقالت، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن "شخصين" يتحدران من الاتحاد السوفيتي السابق أطلقا النار من أسلحة رشاشة خلال تدريب، مضيفة أنه "تم الرد على الإرهابيين وقتلهما". ولم تضف الوزارة مزيدا من التفاصيل.