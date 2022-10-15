لوكاشينكو يتحدث عن إمكانية تسوية الأزمة الأوكرانية
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
15 أكتوبر 2022 23:37
أدلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، بتصريحات بشأن إمكانية التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في فترة زمنية وجيزة. وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الإخبارية الأميركية، إن الأزمة يمكن تسويتها في غضون أسبوع. وأضاف أن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله "كل هذا يعتمد على أميركا وبريطانيا. وأوضح الرئيس البيلاروسي "إذا تم التوصل غدا إلى أننا بحاجة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل، كن على ثقة أننا سنتوصل لحل في غضون أسبوع".