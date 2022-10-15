الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لوكاشينكو يتحدث عن إمكانية تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
15 أكتوبر 2022 23:37

أدلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، بتصريحات بشأن إمكانية التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في فترة زمنية وجيزة.
وقال  لوكاشينكو، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الإخبارية الأميركية، إن الأزمة يمكن تسويتها في غضون أسبوع.
وأضاف أن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله "كل هذا يعتمد على أميركا وبريطانيا.
وأوضح الرئيس البيلاروسي "إذا تم التوصل غدا إلى أننا بحاجة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل، كن على ثقة أننا سنتوصل لحل في غضون أسبوع".

أخبار ذات صلة
بوتين: شكراً محمد بن زايد
جهود مقدرة
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروسيا
الأزمة الأوكرانية
تسوية
آخر الأخبار
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
دنيا
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
اليوم 12:23
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©