الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قراصنة يهاجمون مواقع إلكترونية للحكومة البلغارية

قرصان إلكتروني
15 أكتوبر 2022 22:22

شن قراصنة هجوماً واسع النطاق على مواقع إلكترونية خاصة بالرئيس والحكومة والوزارات المهمة والمحكمة الدستورية في بلغاريا.
وفقاً للمعلومات الرسمية، أدى الهجوم إلى حظر أو إبطاء الوصول إلى المواقع التي تعرضت له.
وقال المدعي العام إيفان جيشيف «هذا هجوم على الدولة البلغارية، وهذه مشكلة خطيرة».
وأضاف جيشيف أن بلغاريا، باعتبارها جزءاً من الأسرة الأوروبية، تدافع عن القيم الأوروبية. لذلك، من «الطبيعي» أن يكون لذلك عواقب.
وفقاً للمعلومات المتوافرة، لم يتأثر أي محتوى أو بيانات شخصية بهجمات القراصنة على المؤسسات البلغارية.
وقالت وزارة شؤون إدارة وتأمين الفضاء الإلكتروني في العاصمة صوفيا إن الهجمات تم التعامل معها.

أخبار ذات صلة
ظافر يواجه بطل بلغاريا في «عالمية الجودو»
بلغاريا توجه نداء لرعاياها في روسيا
المصدر: د ب أ
بلغاريا
قرصنة
مواقع إلكترونية
آخر الأخبار
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
دنيا
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
اليوم 12:23
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©