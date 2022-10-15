وزير الخزانة البريطاني الجديد يحذّر من «قرارات صعبة»
وزير الخزانة البريطاني جيريمى هانت
15 أكتوبر 2022 20:38
حذّر وزير الخزانة البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم السبت، من قرارات صعبة قادمة قد تتضمن زيادة الضرائب. واقترح هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أمس، زيادة الضرائب واحتمال ضغط الميزانيات، بما في ذلك ميزانيتا الصحة والدفاع، في الشهور المقبلة. وأشار هانت، وهو وزير أسبق للخارجية، إلى خطته لتعديل الاستراتيجية الاقتصادية التي كانت تقدمت بها تراس بأكملها، في انتقاد استثنائي للتعهدات التي جاءت برئيسة الوزراء إلى المنصب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا».واستغل جيريمي هانت سلسلة من المقابلات التلفزيونية، صباح اليوم، للإشارة إلى أن الخطة الاقتصادية الفورية لرئيسة الوزراء باتت الآن بلا حياة، فيما أشار إلى أن زيادة الضرائب قد تشكل جزءاً من الإجراءات المالية المؤلمة التي تم اتخاذها لاستعادة الثقة في السوق في المملكة المتحدة. وحل هانت في المبنى رقم 11 في «داونينج ستريت»، المقر الرسمي لوزير الخزانة، خلفا لكوازي كوارتنج، في محاولة لاستعادة النظام في حكومة رئيسة الوزراء.