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أفريقيا توجه نداء ملحاً إلى الدائنين

الاجتماعات السنوية للبنك لدولي وصندوق النقد الدولي
15 أكتوبر 2022 20:20

حثت الدول الأفريقية، اليوم السبت، الدائنين على تسريع تخفيف الديون، مؤكدة أن التأخير يحد من النمو في قارة تواجه مجموعة التحديات.
وقال سيتومبيكو موسوكوتواني، وزير مالية زامبيا، خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت لصندوق النقد الدولي، إن تخفيف عبء الدين يشكل «جانبا حيويا» من إعادة الاقتصاد العالمي إلى «وضعه الطبيعي».
وأضاف «قدرتنا على المشاركة في الاقتصاد العالمي مقيدة».
وتابع «كل ما يمكننا القيام به هو حث شركائنا، الدائنين، على النظر إلى هذه المسألة على أنها مسألة ملحة. هذا ما نطالب به، السرعة هي ما نحتاجه».
في عام 2020، مع انتشار وباء كوفيد -19 في أفريقيا، أصبحت زامبيا أول دولة في القارة تتخلف عن سداد ديونها الخارجية المقدرة بنحو 17,3 مليار دولار أميركي.
ووافقت مجموعة العشرين على «إطار مشترك» لإعادة هيكلة ديون الدول الأشد فقرا لكن التنفيذ كان بطيئا.
الجمعة، اتهمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين- الدائن الرئيسي للعديد من الدول الافريقية- «بعدم المشاركة بشكل بناء» وعرقلة الجهود لتخفيف الديون.
ودعا وزير مالية زيمبابوي مثولي نكوبي أيضا، أمام لجنة صندوق النقد الدولي، إلى تسريع تخفيف الديون عن الدول الأفريقية.
وأضاف «نمر بوقت عصيب للغاية على الصعيد العالمي».
وتابع «لا نريد أن تعوق المديونية نمو الدول الأفريقية، لمجرد أن الدائنين بطيئون جدا في فعل الأمر الصائب».
في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن صندوق النقد الدولي أن دول أفريقيا جنوب الصحراء تواجه «الأجواء الأكثر تحديا منذ سنوات» حيث إن انتعاش الاقتصاد بعد الوباء تعرقل بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع نسب الفوائد وبطء النشاط الاقتصادي العالمي.
ودعا إلى تطبيق أفضل «للإطار المشترك».

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