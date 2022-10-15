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ألمانيا تدعو إلى توسيع الاتحاد الأوروبي

شولتس يلقي كلمة أمام تجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين
15 أكتوبر 2022 18:38

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إلى إجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي حتى يستطيع ضم التوسع لضم أعضاء جدد.
وقال شولتس لتجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين، إن الاتحاد سيكون قادراً بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.وجعل شولتس توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان ودولاً أخرى، بندا رئيسياً في سياسته الخارجية منذ توليه منصبه. 
وأوضح المستشار الألماني، خلال الاجتماع «يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم... إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل».
ويضم الاتحاد الأوروبي حالياً 27 عضواً.
وقال شولتس «إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي. استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعا».
وأكد أنه يدرك أنه يجب القيام بكثير من العمل في هذا الشأن لإقناع المعنيين «لكنني أقول بوضوح أيضاً، إنه إذا كانت أوروبا الجيوسياسية هي مطلبنا، فإن قرارات الأغلبية ستكون عندئذ مكسبا وليست خسارة للسيادة».
وأضاف شولتس أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعده للدول المرشحة، وبينها العديد من منطقة البلقان، وكذلك أيضا أوكرانيا ومولدوفا.

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المصدر: وكالات
أولاف شولتس
الديمقراطيين الاشتراكيين
الاتحاد الأوروبي
توسيع
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