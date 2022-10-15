قصف يستهدف قرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

أصاب قصف، اليوم السبت، مستودعاً للنفط اندلعت فيه النيران في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي. وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على موقع تلغرام "قصف جديد عندنا. أحد المقذوفات أصاب مستودع نفط". ونشر صورة تظهر دخاناً كثيفاً أسود يتصاعد من منشأة تحترق. وأضاف أن فرق الإسعاف تحاول إخماد الحريق، مؤكداً أن "لا خطر لتمدده". ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، عن مصدر في فرق الإسعاف، أن المستودع يقع في بلدة "رازومنوي-71" القريبة من مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه. ونددت روسيا، الأسبوع الفائت، بـ"ازدياد ملحوظ" للقصف الأوكراني على مناطق روسية حدودية بينها بيلغورود وكورسك وبريانسك.
والجمعة، اندلعت النيران في محطة كهرباء في مدينة بيلغورود إثر قصف تسبب بانقطاع التيار، بحسب حاكم المنطقة. كذلك، أشار غلادكوف الجمعة إلى قصف طاول قرية في المنطقة وخلف أضراراً محدودة في خط سكة الحديد المحلي. وتسببت ضربة الخميس بانفجار مخزن ذخائر في منطقة بيلغورود. وفي اليوم نفسه، أصابت قذيفة الطابق الأخير من مبنى سكني لكنها لم تسفر عن ضحايا. وسجل انقطاع التيار الكهربائي، الثلاثاء، بعد قصف في مدينة "شيبيكينو" بالمنطقة نفسها. والاثنين، قتلت امرأة (74 عاماً) في قصف استهدف المدينة.