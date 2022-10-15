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ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم فحم في تركيا

أردوغان يزور المنجم المنكوب
15 أكتوبر 2022 18:02

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عدد ضحايا انفجار وقع في منجم فحم بإقليم بارتين في شمال تركيا، أمس الجمعة، ارتفع إلى 41.
في وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن 58 من بين 110 أشخاص كانوا يعملون في المنجم وقت وقوع الانفجار أنقذتهم فرق البحث أو خرجوا بأنفسهم.
وأعلن صويلو أن أحد عمال المنجم غادر المستشفى، بينما لا يزال عشرة يتلقون العلاج في بارتين وإسطنبول.
وأكدت السلطات أن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في سبب الحادث، لكن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن شعلة، وهو مصطلح يشير إلى غاز الميثان في مناجم الفحم.
وأوضح وزير الطاقة فاتح دونمز أنه تم احتواء الحريق في المنجم إلى حد كبير، لكن جهود العزل والتبريد لا تزال مستمرة بعد الحادث الذي وقع على عمق 350 متراً تحت الأرض.

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المصدر: رويترز
رجب طيب أردوغان
منجم فحم
انفجار
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