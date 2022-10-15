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جنوب أفريقيا تعلن انقطاع جديد في الكهرباء

جنوب أفريقيا تعلن انقطاع جديد في الكهرباء
15 أكتوبر 2022 16:42

بعد ساعات فقط من تعليق شركة "اسكوم هولدينجز أس.أو سي ليمتد" الحكومية للكهرباء انقطاع الكهرباء المتداول، أعلنت الشركة أنها ستعيد العمل بقطع الكهرباء مرة أخرى، بعد تعطل أربع وحدات لتوليد الطاقة.
وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من فصل الأحمال، كما هو معروف في جنوب أفريقيا، اعتبارا من اليوم، لسد النقص في احتياطيات التوليد الطارئة لتعزيز القدرة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وستقطع الشركة الكهرباء في المرحلة الثانية، يما يعادل ألفي ميجاوات، من الشبكة، من الساعة الثانية مساء وسيستمر ذلك حتى إشعار آخر.
وأنهت الشركة خمسة أيام متتالية من انقطاع الكهرباء ، صباح اليوم السبت.
وكان تعطل أربع وحدات لتوليد الطاقة قد أجبر الشركة على تنفيذ المرحلة الثانية من فصل الأحمال اليوم.

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المصدر: د ب أ
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