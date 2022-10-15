الأمم المتحدة تزور المدينة المدمرة بانزلاق للتربة في فنزويلا

زار وفد من الأمم المتحدة الجمعة مدينة لاس تيخيرياس الفنزويلية حيث أسفر انزلاق للتربة في الثامن من أكتوبر عن سقوط حوالي مئة قتيل وجرفت سيول موحلة في طريقها كل شيء من منازل وسيارات وحجارة.

وقال أبو بكر سلطان ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ورئيس الوفد الذي جاء لتقييم الوضع وتنسيق عمله مع السلطات في المدينة التي تضم خمسين ألف نسمة، للصحافيين "في المستقبل القريب لدينا مساعدات سنقدمها".

من جهته، صرح وزير الداخلية ريميخيو سيبايوس الذي أعلن الخميس "تسليم" جثث خمسين من الضحايا إلى أقاربهم، لوكالة فرانس برس الجمعة أن السلطات أبقت على عدد المفقودين عند 56 حاليا، لكنه قد يكون أدنى.

في الوقت نفسه، تتواصل أعمال التنظيف وإعادة التيار الكهربائي إلى المدينة بعد إزالة جزء كبير من الأنقاض والوحول التي تراكمت، من الشوارع الرئيسية.

لكن عددا كبيرا من السكان ما زالوا منهمكين في إزالة الطين والمياه من منازلهم.

وتعمل طواقم شركتي الكهرباء والهاتف بجد ينما تقوم شاحنات صهاريج برحلات مكوكية لتوزيع المياه. وفتحت بعض المحلات التجارية أبوابها من جديد.

وتشهد المقبرة التي تنبعث منها رائحة كريهة، حركة غير عادية في هذه البلدة الصغيرة المبنية على سفح الجبل. ودفنت 16 من الجثث الخمسين التي عثر عليها، حسب عاملين في المقبرة.



