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السفير الأوكراني يغادر ألمانيا بعد 8 سنوات في منصبه

السفير الأوكراني يغادر ألمانيا بعد 8 سنوات في منصبه
15 أكتوبر 2022 14:23

بعد شغله منصب السفير الأوكراني على مدار نحو ثماني سنوات، غادر أندريه ميلنيك ألمانيا متوجها إلى كييف اليوم السبت، حيث من المنتظر أن يتولى منصبا جديدا في وزارة الخارجية.
وقال ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه غادر مقر إقامته بالسيارة حوالي الساعة العاشرة صباحا (التوقيت المحلي).
ومن المتوقع أن يصل سفير أوكرانيا الجديد أوليكسي ماكييف إلى برلين بعد غد الاثنين. ولن يتم تغيير قيادة السفارة رسميا إلا باعتماد من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والذي لم يتحدد له موعدا رسميا حتى الآن.
يذكر أن ميلنيك 47 عاما ظل يمثل مصالح بلاده في ألمانيا على مدار ثمانية أعوام، وانقسم رد الفعل على انتقاده الحاد لتردد الحكومة الألمانية في دعم بلاده في مواجهة الهجوم الروسي بين مؤيد ومعارض.
وقال ميلنيك في مقابلته مع (د.ب.أ) قبل مغادرته ألمانيا: "أعتقد أنني تمكنت من إثارة اهتمام الألمان بموضوع أوكرانيا، وضمان الاعتراف بأوكرانيا وفهمها حقا هنا... أشعر بالفخر وأنا أعود إلى الوطن الآن حيث تم توريد العديد من أنظمة الأسلحة من ألمانيا، والتي تساعدنا على تحرير الأراضي المحتلة ومواطنينا خطوة بخطوة"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة توريد المزيد من الأسلحة .
ومن المرجح الآن أن يصبح ميلنيك نائبا لوزارة الخارجية، وهو المنصب الذي كان يشغله في السابق. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الأوكرانية قرارا نهائيا في هذا الشأن.
وقال ميلنيك: "لهذا السبب، أشعر بالفضول لمعرفة ما ينتظرني. ربما التقي الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يوم الثلاثاء المقبل. وبعد ذلك آمل أن يخبرني شخصيا أين يراني في فريقه الكبير".

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