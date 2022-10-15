مصر تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم بشمالي البلاد

أعربت مصر اليوم السبت عن تعازيها للشعب التركى الصديق، والدولة التركية، في ضحايا الانفجار الذي وقع فى منجم بولاية بارطن بشمال البلاد مما أسفر عن سقوط ضحايا .

وأبدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد ، في بيان صحفي اليوم ، خالص التعازى لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود الإنقاذ الجارية.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم ارتفاع عدد ضحايا انفجار المنجم إلى 28 قتيلا.

ولتركيا سجل قاتم فيما يتعلق بحوادث المناجم. ففي عام 2014، قتل 301 شخص في انفجار منجم للفحم في ولاية مانيسا المطلة على بحر إيجة.