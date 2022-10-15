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وزير المالية البريطاني الجديد ينذر برفع بعض الضرائب

وزير المالية البريطاني الجديد ينذر برفع بعض الضرائب
15 أكتوبر 2022 11:31

 قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت اليوم السبت إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.
وأضاف هانت، الذي تم تعيينه أمس الجمعة بعد إقالة كواسي كوارتنج في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".
وصرح لشبكة سكاي نيوز أن "الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا".

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