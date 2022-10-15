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حصيلة قتلى الفيضانات في نيجيريا يتجاوز 500 شخص

حصيلة قتلى الفيضانات في نيجيريا يتجاوز 500 شخص
15 أكتوبر 2022 11:29

قالت وزارتان حكوميتان يوم الجمعة إن الفيضانات واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من 500 شخص في نيجيريا وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.
وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في منشور على الإنترنت إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.
وذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد لاجدو في الكاميرون المجاورة.
وقال مصطفى حبيب أحمد مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان "حجم الكارثة ... ضخم".

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