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بايدن يصل لولاية أوريجون لدعم المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم

بايدن يصل لولاية أوريجون لدعم المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم
15 أكتوبر 2022 09:38

 وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية أوريجون يوم الجمعة لحشد الدعم للمرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم الولاية والذي يواجه الديمقراطيون خطر خسارته في ولاية كانت آخر مرة انتخب فيها جمهوري حاكما في عام 1982.
ويتنافس على المنصب ثلاث مرشحات هن الديموقراطية تينا كوتيك و الجمهورية كريستين درازان والمستقلة القوية والديمقراطية السابقة بيتسي جونسون. وكانت المرشحات الثلاث نائبات سابقات في كونجرس الولاية. ولا تستطيع الحاكمة الحالية الديمقراطية كيت براون الترشح لإعادة انتخابها بسبب القيود على فترات الولاية.
وكان بايدن قد فاز في الولاية بفارق 16 نقطة على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ،
ويقوم بايدن بحملة لصالح كوتيك بعد أن أشارت استطلاعات للرأي جرت في الآونة الأخيرة إلى تصدر الجمهورية درازان الصدارة.
وتجري الانتخابات في الثامن من نوفمبر على منصب الحاكم في 36 ولاية إلى جانب مجلس النواب الأميركي بأكمله وثلث مجلس الشيوخ الأميركي.

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