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استمرار حالة الطوارئ جنوب شرق أستراليا بسبب الفيضانات

استمرار حالة الطوارئ جنوب شرق أستراليا بسبب الفيضانات
15 أكتوبر 2022 08:42

استمر سريان التحذيرات الطارئة اليوم السبت في مناطق من جنوب شرق أستراليا بعد أن أثرت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما على ثلاث ولايات.
واستمر سريان التحذيرات من الفيضانات في مناطق واسعة من ولايتي فيكتوريا وجنوب نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولاية تسمانيا بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية في الأسبوع الماضي إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق البلاد.
وعلى الرغم من انحسار مياه الفيضانات في بعض المناطق أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الأسوأ لم يأت بعد.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إن من المحتمل حدوث فيضانات كبيرة في شيبارتون مساء السبت. وقال جوناثان هاو خبير الأرصاد الجوية إنه في الوقت الذي تراجعت فيه الأمطار الغزيرة لا تزال الفيضانات منتشرة على نطاق واسع.

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المصدر: رويترز
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