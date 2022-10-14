12 قتيلاً بهجمات إرهابية في الكونغو الديمقراطية

قتل مسلحون مجهولون 12 شخصاً، الجمعة، في قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يعاني منذ سنوات من هجمات ترتكبها جماعات إرهابية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وهاجم الإرهابيون سكان قرية "ماسومي"، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من وسط "كوماندا" في إقليم "إيرومو"، حسب ما قال الناشط المدني غوستاف كاكاني.

وأضاف كاكاني "الضحايا نساء ورجال قتلوا بالسواطير. بعض الجثث مقطوعة الرأس والبعض الآخر مقيّد. وقد عانى الضحايا من تعذيب بشع قبل إعدامهم". وأوضح أن الجثث نُقلت إلى مركز صحي في انتظار الدفن.

تشهد منطقة "إيرومو" باستمرار هجمات تنفذها جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح كاكاني "ما يحدث لنا مروّع".

من جهته، أكد العقيد سيرو سيمبا المسؤول العسكري لإقليم "إيرومو" أنه "تم العثور على 12 جثة... مرتكبو هذه الجريمة قطاع طرق ولن نسمح لهم بالتحرك".

المصدر: رويترز