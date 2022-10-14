السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تطلق برنامجاً لحماية الصحفيين

مصورون صحفيون أثناء تغطية
15 أكتوبر 2022 00:29

أطلقت ألمانيا برنامجا من أجل حماية للصحفيين المعرضين للخطر في مناطق الأزمات وتقديم الدعم المالي لهم.
وأعلنت وأعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، في برلين أن وزارة الخارجية الألمانية رصدت لهذا البرنامج 53,5 مليون يورو هذا العام.
وجاء في البيان الحكومي "ستفيد الأموال المرصودة العاملين في مجال الإعلام الذين يواصلون كتابة التقارير المستقلة في بلدانهم الأصلية، وهم 360 شخصاً في الخارج مبدئياً".
كما سيتم دعم الإعلاميين اللاجئين في المنفى من خلال برنامج وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج دعم المفوضين في مجال الثقافة والإعلام.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المرحلة التجريبية جارية بالفعل في ألمانيا وخارجها.
جاء في البيان أيضا أنه "سيتم دعم الصحفيين المعرضين للخطر من أفغانستان وأوكرانيا... كخطوة أولى من خلال المنح الطارئة وإجراءات التدريب وبرامج المنح الإقليمية ومراكز صحافة المنفى في بلدان أخرى".

أخبار ذات صلة
دراسة مشجعة بشأن المناعة ضد كورونا في ألمانيا
دول أوروبية تعتزم إنشاء نظام دفاع جوي
المصدر: د ب أ
حماية الصحفيين
ألمانيا
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©