ألمانيا تطلق برنامجاً لحماية الصحفيين

أطلقت ألمانيا برنامجا من أجل حماية للصحفيين المعرضين للخطر في مناطق الأزمات وتقديم الدعم المالي لهم. وأعلنت وأعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، في برلين أن وزارة الخارجية الألمانية رصدت لهذا البرنامج 53,5 مليون يورو هذا العام. وجاء في البيان الحكومي "ستفيد الأموال المرصودة العاملين في مجال الإعلام الذين يواصلون كتابة التقارير المستقلة في بلدانهم الأصلية، وهم 360 شخصاً في الخارج مبدئياً". كما سيتم دعم الإعلاميين اللاجئين في المنفى من خلال برنامج وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج دعم المفوضين في مجال الثقافة والإعلام. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المرحلة التجريبية جارية بالفعل في ألمانيا وخارجها. جاء في البيان أيضا أنه "سيتم دعم الصحفيين المعرضين للخطر من أفغانستان وأوكرانيا... كخطوة أولى من خلال المنح الطارئة وإجراءات التدريب وبرامج المنح الإقليمية ومراكز صحافة المنفى في بلدان أخرى".