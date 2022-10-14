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المبعوث الأممي الجديد يباشر عمله رسمياً من ليبيا

عبدالله باتيلي
15 أكتوبر 2022 01:06

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن الأولوية التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة، وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، مشيراً إلى أن استعادة العملية الانتخابية في ليبيا كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد.
وأشار باتيلي، في بيان صحفي عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، للشروع بمهامه بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحاً أنه سيتولى مهام قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة، والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، بالإضافة إلى عمله الخاص بالإشراف على عمل البعثة.
ولفت إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتواصل مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم، مشدداً على التزام الأمم المتحدة بدعم ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، واحترام إرادة ملايين الليبيين ممن سجلوا للتصويت.
ومن المتوقع، أن يعمل عبد الله باتيلي على تفعيل جهود الوساطة الأممية ورعاية الحوار والعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة الليبية. ويعقد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري، جلستين حول ليبيا ستُخصص الأولى لمناقشة واستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والمالية والاقتصادية، والثانية للنظر في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر الجاري.
في القاهرة، بحث المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ملف القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط، وذلك بحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور العاصمة المصرية باربرا ليف.

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وأكد مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» أن رئيس مجلس النواب نقل للجانب الأميركي تمسك البرلمان بالحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بالإضافة إلى رغبة المجلس في عدم إقصاء أي شخصية ليبية من الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
وأشار المصدر إلى تمسك مجلس النواب بوضع قاعدة دستورية تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات المقبلة شريطة أن تجرى هذه الانتخابات بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، موضحا أن المجلس يتخوف من انهيار المسار السياسي والعسكري الذي تشرف عليه البعثة الأممية والذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين 1و2.

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