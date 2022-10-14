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14 قتيلا بانفجار منجم في تركيا

نقل عامل من المنجم إلى سيارة إسعاف
15 أكتوبر 2022 00:02

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم جراء انفجار داخل منجم فحم في شمال تركيا، بحسب ما أعلن مسؤول الجمعة.
ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى عشرات العمال المحاصرين تحت الأرض.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عاملين وإصابة 14 آخرين.
ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجة، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصا محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.
وقالت أرسلان، حسبما نقلت عنها وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء، "الآن، يوجد 44 شخصا على عمق 300 (متر أسفل مدخل المنجم) وخمسة أشخاص على عمق 350 (مترا)".
وأضافت أن ثمانية تمكنوا من مغادرة المنجم بطريقتهم الخاصة.

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المصدر: وكالات
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منجم فحم
انفجار
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