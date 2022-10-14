أميركا تنتقد قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ديون أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
14 أكتوبر 2022 23:45
أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لنظرائها الأوروبيين، اليوم الجمعة، عن "خيبة أملها" من عدم انضمام المفوضية الأوروبية إلى مجموعة الدائنين الذين وافقوا على تعليق سداد الديون الأوكرانية لمدة عامين. وقالت، في لقاء بواشنطن ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين "أود أن أقول بصراحة إنني ما زلت أشعر بخيبة أمل لأن المفوضية الأوروبية لم تنضم إلى مجموعة الدائنين الذي منحوا أوكرانيا إعفاء من خدمة الديون". وأضافت، متوجهة إلى وزراء مال دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضين أوروبيين "أوكرانيا، كما تعلمون، تواجه عجزا ضخما في التمويل وتحتاج إلى كل الدعم منا". وقعت مجموعة من الدائنين الدوليين لأوكرانيا، تضم كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم في 14 سبتمبر تنص على تأجيل سداد الديون الأوكرانية بطلب من كييف. ووافقت تلك الدول على طلب كييف في 20 يوليو، وهي تحضّ مذاك حاملي السندات الآخرين على الحذو حذوها. ردا على انتقادات يلين، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إن "المفوضية هيئة متعددة الأطراف. ولاتخاذ قرار مماثل، نحتاج إلى إجماع كل الدول الأعضاء". وأضاف "لهذا السبب، لدينا مسار مختلف ومعالجة مختلفة للمسألة". وحذر صندوق النقد الدولي، في هذه الاجتماعات، من أن أوكرانيا تواجه عجزاً في الميزانية قد يصل إلى 4 مليارات دولار أميركي شهرياً عام 2023.