"صندوق النقد" يعلن حل "قضايا كبرى" في محادثاته مع مصر
كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
14 أكتوبر 2022 23:38
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد. وأضافت جورجيفا، في مؤتمر صحفي، إن مسؤولين من الجانبين سيجتمعون مرة أخرى غدا السبت. وأوضحت أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.