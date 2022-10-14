السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

"صندوق النقد" يعلن حل "قضايا كبرى" في محادثاته مع مصر

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
14 أكتوبر 2022 23:38

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد.
 وأضافت جورجيفا، في مؤتمر صحفي، إن مسؤولين من الجانبين سيجتمعون مرة أخرى غدا السبت.
وأوضحت أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية. 

أخبار ذات صلة
وزير: مصر يمكنها تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى مصر
المصدر: رويترز
كريستالينا جورجيفا
صندوق النقد الدولي
مصر
قروض
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©