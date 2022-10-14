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49 عاملاً عالقون بعد انفجار منجم فحم في تركيا

سيارات إسعاف تنتظر خارج المنجم
14 أكتوبر 2022 23:28

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية في تركيا عن نور تاج أرسلان، حاكمة إقليم "بارتين" قولها إن هناك اعتقاداً بوجود 49 عاملا عالقين في منجم للفحم بعد وقوع انفجار فيه اليوم الجمعة.
وقالت أرسلان، حسبما نقلت عنها الوكالة، "الآن، يوجد 44 شخصاً على عمق 300 (متر أسفل مدخل المنجم) وخمسة أشخاص على عمق 350 (مترا)".
وأضافت أن ثمانية تمكنوا من مغادرة المنجم بطريقتهم الخاصة.
وقال مكتب حاكمة إقليم "بارتين" إن الانفجار وقع على عمق 300 متر أسفل مدخل المنجم في نحو الساعة 1515 بتوقيت جرينتش.
وأظهر مقطع فيديو، بثه التلفزيون التركي، أشخاصا يُحملون إلى سيارات الإسعاف، فيما اكتظت المنطقة برجال الإنقاذ.
وقالت وكالة "الأناضول" إن وزير الطاقة فاتح دونماز ووزير الداخلية سليمان صويلو توجها إلى موقع الحادث.

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المصدر: رويترز
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منجم فحم
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