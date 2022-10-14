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وزير: مصر يمكنها تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا

طارق الملا، وزير البترول المصري
14 أكتوبر 2022 23:20

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الجمعة، إن احتياطيات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تساعد في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا لكنها تتطلب تمويلا.
وكان الملا يتحدث في "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي مقره مصر وهو ائتلاف يستهدف دعم قدرات الطاقة الكامنة في المنطقة.
واكتُشفت مكامن كبيرة للغاز في العقد الماضي في المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط، وتزايد الاهتمام بها منذ توقف التدفقات من روسيا.
وقال الملا، متحدثا في نيقوسيا "إذا كان يتعين علينا تأمين الطاقة بسرعة... أعتقد أننا بحاجة لتحفيز هذه الشركات والدول والمطورين بتوفير التمويل".
ومضى يقول "حين أتحدث عن التمويل، لا أقصد التمويل التجاري... وإنما يجب أن يكون هناك تمويل مميز يسهل الحصول عليه ويقدم شروطا ميسرة". وأشار الملا إلى مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، وهما ذراع الإقراض في الاتحاد الأوروبي.
وقال الملا، متحدثا عن هذا الموقف، إن حزم التمويل هذه بوسعها السير جنبا إلى جنب مع "جهود مهمة" لبناء ممر أخضر بين شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا يركز إما على الهيدروجين أو الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف "كل هذا يجب أن يتم بالتوازي".

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المصدر: رويترز
طارق الملا
الغاز
مصر
أوروبا
الطاقة
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