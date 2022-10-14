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تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في تشاد

محمد إدريس ديبي إيتنو خلال حفل تنصيبه (أرشيفية)
14 أكتوبر 2022 22:27

تشكلت حكومة جديدة تضم قادة فصائل مسلحة سابقة في تشاد، اليوم الجمعة، بعد أسبوعين من حوار وطني مدد "الفترة الانتقالية" عامين وسمى محمد إدريس ديبي إيتنو على رأس الدولة.
وحكومة "الوحدة الوطنية الجديدة"، التي وعد بها ديبي والمكونة من 44 وزيرا ووزير دولة، تضم قادة متمردين سابقين وقعوا اتفاق سلام أتاح مشاركة نحو ثلاثين فصيلا مسلحا في "الحوار الوطني الشامل والسيادي" في العاصمة نجامينا من 20 أغسطس إلى 30 سبتمبر.
واتفق المشاركون في الحوار على فترة انتقالية تدوم عامين.
ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة توم إرديمي (67 عاما) المؤسس المشارك مع شقيقه التوأم تيمان إرديمي لاتحاد قوى المقاومة، إحدى الجماعات المتمردة الرئيسية الثلاث في تشاد، وقد صار وزير الدولة المسؤول عن التعليم العالي والبحث.
وكان توم إرديمي قد عاد إلى تشاد في منتصف سبتمبر بعد أن شاركت حركته في الحوار الوطني.
ومنحت حقيبة التنمية الإقليمية والتخطيط العمراني لمحمد أسيلك حلاتة، نائب رئيس اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية، وهي جماعة متمردة وقعت اتفاق السلام.
وعُين صالح كبزابو (75 عاما)، وهو صحافي سابق ومرشح رئاسي لأربع مرات ومعارض تاريخي للرئيس الراحل إدريس ديبي، رئيسا للوزراء الأربعاء.

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