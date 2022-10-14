تسمية تراوري رئيسا لبوركينا فاسو خلال المرحلة الانتقالية

تمت، اليوم الجمعة، تسمية النقيب إبراهيم تراوري، رئيسا للمرحلة الانتقالية «بالإجماع» حتى إجراء انتخابات في يوليو 2024، وفق ما أفاد عضوان في المجلس العسكري الحاكم.

وقال عضو في المجلس العسكري «تمت للتو تسمية النقيب تراوري بإجماع المشاركين في الجلسات (الوطنية) رئيسا انتقاليا»، الأمر الذي أكده مسؤول عسكري آخر.

وتبنت الجلسات الوطنية، التي ضمت نحو 300 شخص من «القوى الحية» في بوركينا فاسو، المادة الخامسة من «الشرعة الانتقالية» التي تنص على أن «رئيس الحركة الوطنية للحماية والإصلاح (المجلس العسكري الحاكم) يمارس مهمات الرئيس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية»، بحسب المصدرين المذكورين.

ترأس تراوري المجلس العسكري منذ انقلاب الثلاثين من سبتمبر.

كذلك، تبنت الجلسات المادة الرابعة من الشرعة التي تقول إن «ولاية الرئيس الانتقالي تنتهي مع تنصيب الرئيس المنبثق من الانتخابات الرئاسية» المقررة في 2024.

وتضيف المادة أنه «لا يحق للرئيس الانتقالي الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستنظم لإنهاء المرحلة الانتقالية».

وفي 24 يناير، أطاح عسكريون يقودهم المقدم بول هنري داميبا، بالرئيس روش مارك كريستيان كابوريه.

وشهدت البلاد انقلابا جديدا في 30 سبتمبر بقيادة النقيب الشاب إبراهيم تراوري (34 عاما) بهدف «إعادة تركيز المرحلة الانتقالية على الأوضاع الأمنية الملحة»، بحسب المجلس العسكري. أخبار ذات صلة مشاورات في بوركينا فاسو لاختيار رئيس للمرحلة الانتقالية تسمية محمد إدريس ديبي رئيساً للمرحلة الانتقالية في تشاد

المصدر: آ ف ب