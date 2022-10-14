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السويد تستعد لحكومة جديدة يدعمها أقصى اليمين

أولف كريسترسون (الثالث من اليمين) مع قادة أحزاب مشاركة معه في ائتلاف
14 أكتوبر 2022 20:28

يستعد السياسي المحافظ أولف كريسترسون زعيم حزب "المعتدلين" المحافظ، لرئاسة الحكومة المقبلة في السويد، بعد إعلانه اليوم الجمعة عن اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة مع تقديم حزب من أقصى اليمين الدعم لحكومته.
بعد الإعلان عن اتفاق حكومي، قال رئيس البرلمان أندرياس نورلين إن كريسترسون سيُرشَّح لمنصب رئيس الوزراء.
وسينتخب كريسترسون (58 عاما) للمنصب ما لم تصوت أغلبية من النواب ضده، وحينئذ يمكنه إعلان حكومته الجديدة يوم الثلاثاء وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك كارل جوستاف.
أولف كريسترسونأولف كريسترسون

سيشكل حزبه، "المعتدلون"، حكومة أقلية مع الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، والتي ستعمل عن كثب بشكل غير رسمي مع حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي من أقصى اليمين في البرلمان.
وقال كريسترسون، في مؤتمر صحفي مع قادة الحزب الآخرين في ستوكهولم "فعلنا ما كان علينا القيام به، ونحن مستعدون".
وأضاف "نتطلع حقاً إلى العمل معاً، نحن الأربعة".
وفازت كتلة الحزب اليميني (المحافظ)، بقيادة حزب كريسترسون المعتدلون، إلى جانب حزب ديمقراطيي السويد، بـ176 مقعداً من أصل 349 مقعداً في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت في 11 سبتمبر الماضي.
يأتي فوز اليمين في السويد بعد ثماني سنوات من قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت قيادة ستيفان لوفين ثم ماجدالينا أندرسون.

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