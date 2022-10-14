رئيسة الوزراء البريطانية ترفض الاستقالة

بعد إقالة وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، رفضت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الاستقالة من منصبها.

وقالت تراس إنها تصرفت بشكل حاسم، فضمنت استقرار البلاد من الناحية المالية، مبينة أنها ستعمل من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدة أنها "سوف تتغلب على العاصفة".

وأصرت رئيسة الوزراء على أن سياستها الخاصة بخفض الضرائب وحوافز الاستثمار المرتفعة هي السياسة الصحيحة.

وأضافت تراس أن السبب الوحيد وراء قرارها هو السوق التي انزعجت من قرارات خفض الضرائب بشكل كبير، مبينة بالقول: "أنا مصممة على الوفاء بما وعدت به".

وكانت رئيسة الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن ضريبة الشركات سترتفع من 19 إلى 25 % في أبريل كما هو مخطط من قبل الحكومة السابقة.

إلا أنها وعدت بسحب هذه الزيادة.