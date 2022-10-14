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فرنسا تدعو إلى انتخاب رئيس للبنان قبل انتهاء أكتوبر

فرنسا تدعو إلى انتخاب رئيس للبنان قبل انتهاء أكتوبر
14 أكتوبر 2022 19:41

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في ختام زيارتها إلى لبنان، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء أكتوبر الحالي، مشيرةً إلى أن لبنان لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.
وجاء كلام كولونا في مؤتمر صحفي عقدته في مطار بيروت، بعد لقاءات جمعتها اليوم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأضافت "لقد قلت في الثاني من سبتمبر في باريس وأريد أن أكرره اليوم في بيروت هذه اليقظة ضرورية في لبنان وهي ممكنة، وفي الإطار الحالي سيكون مكلف وخطير أن تصل إلى اللبنانيين توابع وعواقب أزمة سياسية أخرى، والتحدي هو تجنب أي فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون".
وأشارت إلى أن "هذا الموقف نتشاركه مع أصدقاء لبنان في أوروبا وفي أماكن أخرى".
ولفتت إلى أن "خيار الرئيس اللبناني يعود إلى اللبنانيين ولهم وحدهم أن يختاروا رئيسا يستطيع أن يعمل مع اللاعبين الاقليمييمن والدوليين لتخطي الأزمة وضمان أمن واستقرار لبنان".
وأعلنت أن " فرنسا تحيي الاتفاق التاريخي الذي حصل حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل" مشيرةً إلى أن "تطبيقه سيكون لمصلحة البلدين وهو إشارة لاستقرار المنطقة ويبرهن أن الحوار يحمل دائماً ثماره".
وأضافت "هذه رسالة أحملها لكم أن السلطة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة ولكن هذا الاتفاق لا يحل مكان الاصلاحات الاقتصادية والمالية".

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