تركيا تدعم استضافة مركز جديد لتصدير الغاز الروسي

أيدت تركيا، اليوم الجمعة، مقترحات روسية لبناء مركز للغاز فيها لتصبح مسارا بديلا للإمدادات بعد توقف خط أنابيب "نورد ستريم" الذي كان ينقل الغاز إلى أوروبا. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن تكون تركيا قاعدة لإمدادات الغاز بعد أن ألحقت انفجارات الشهر الماضي أضرارا بخط أنابيب "نورد ستريم" في الجزء الذي يمر منها تحت بحر البلطيق. وقالت مصادر إن بوتين بحث، أمس الخميس، مسألة إقامة خط أنابيب ينقل الغاز إلى تركيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما على هامش قمة إقليمية في كازاخستان. والشهر الماضي، أصاب الدمار خطي أنابيب نورد ستريم1 ونورد ستريم2، اللذين يربطان روسيا بألمانيا، مما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من الغاز. وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية للقناة الأولى من التلفزيون الروسي الرسمي "يقول خبراء إن استعادة العمليات بعد مثل هذا العمل الإرهابي تتطلب إزالة قطاع كبير جداً من الأنابيب، بطول ممتد، وإنشاء قطاع جديد بديل في الواقع". وتابع قائلاً إنه بالنظر إلى خروج "نورد ستريم" من الخدمة، ستبدأ روسيا محادثات محددة وواقعية مع تركيا الأسبوع المقبل بشأن مقترحات لضخ المزيد من الغاز عبرها. وقالت محطة (إن.تي.في) وقنوات إخبارية محلية تركية أخرى إن الرئيس أردوغان طلب من وزارة الطاقة العمل على بناء مركز للغاز بعد محادثات مع بوتين بشأن هذا الأمر.