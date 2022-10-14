أميركا تدعو لإنشاء نظام دفاع جوي في أوكرانيا

دعت الولايات المتحدة إلى إنشاء نظام دفاع جوي طارئ في أوكرانيا باستخدام معدات تناسب معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعضها حديث جدًا وبعضها أقدم. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس في بروكسل، غداة اجتماع لنحو خمسين عضوا في مجموعة الاتصال الأوكرانية التي أسستها الولايات المتحدة وترأسها "ما قالت الإدارة (الأوكرانية) إنه أكثر ما هي بحاجة إليه فورًا هو الدفاع الجوي". ولكن من أجل إنشاء "الدرع الجوي" الذي طالب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يجب إنشاء ما يسمّيه العسكريون نظام دفاع أرض جو متعدد المستويات. وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة الأميركية الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، طبيعة أنظمة الدفاع ذات المستويات الثلاثة "أنظمة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، ثمّ أنظمة متوسطة المدى ومتوسطة الارتفاع، وأخيرًا أنظمة بعيدة المدى وعالية الارتفاع". ستسمح المستويات الثلاثة بحماية الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية كالمدن الكبيرة والمنشآت الأساسية ومراكز السلطة. ووعدت الولايات المتحدة بأنظمة دفاع "ناسامس" التي سيصل أول نظاميْن منها قريبًا إلى أوكرانيا. وطلبت واشنطن ستة أنظمة أخرى من الشركة المصنّعة، لكن قد لا يتم تسليم الأنظمة القصيرة أو المتوسطة المدى والأنظمة المتوسطة الارتفاع قبل عامين أو ثلاثة. وأرسلت ألمانيا أول نظام دفاع جوي ألماني من طراز "ايريس- تي" إلى كييف التي يجب أن ننتظر حتى العام المقبل لتحصل على الأنظمة الثلاثة الأخرى الموعود بها.