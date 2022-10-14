بري يشكر فرنسا على دورها في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الشكر لفرنسا على دورها في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية، وذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الجمعة.

واستقبل بري وزيرة الخارجية كولونا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت.

وأثنى بري خلال اللقاء على فرنسا للدور "الذي لعبته وتلعبه لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته لا سيما منذ زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الأولى للبنان والدور الذي لعبته أيضا خاصة بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية وتلبية شركة توتال لمطالب لبنان في البدء بأعمال الحفر والتنقيب في أسرع وقت ممكن".

وأشار البيان إلى أن "الزيارة كانت مناسبة أيضا للبحث في أمور تتعلق بالانتخابات الرئاسية والوضع الحكومي والواقع الاقتصادي وما قام ويقوم به المجلس النيابي من إنجاز للقوانين والتشريعات التي تندرج في سياق القيام بالإصلاحات المطلوبة إصلاحيا ومن قبل صندوق النقد الدولي".

بدأت وزيرة الخارجية كولونا زيارتها لبيروت أمس الخميس وأجرت خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.