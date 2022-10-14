بوتين يعلّق على لقائه المحتمل مع بايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه "لا يرى حاجة" في الوقت الحالي لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وأضاف بوتين، رداً على سؤال عن اجتماع محتمل مع بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر "يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدّاً لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. لا أرى ضرورة، لأكون صادقاً".

وأضاف أنّ مشاركته، في القمة التي تستضيفها إندونيسيا، لم تتقرّر بعد.

بخصوص الأزمة في أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي أن بلاده لا تخطّط لعمليات "مكثّفة" جديدة.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة إقليمية في كازاخستان، "في المستقبل القريب، ليست هناك حاجة لضربات مكثّفة. هناك أهداف أخرى في الوقت الحالي. سنرى لاحقاً"، مؤكداً أنّ هدفه ليس "تدمير أوكرانيا". أخبار ذات صلة بوتين: شكراً محمد بن زايد جهود مقدرة

المصدر: آ ف ب