إيطاليا تنتخب لورينزو فونتانا رئيساً لمجلس النواب

انتخبت الأحزاب اليمينية في إيطاليا لورينزو فونتانا رئيسا لمجلس النواب في روما اليوم الجمعة.

وينتمي فونتانا 42 عاما لحزب الرابطة اليميني المتطرف وكان ،على الأقل حتى هجوم روسيا على أوكرانيا ، معجبا بالرئيس بوتين.

وحصل فونتانا على 222 صوتا في الجولة الرابعة من التصويت اليوم الجمعة وبالتالي حصل على الأغلبية المطلقة بين النواب البالغ عددهم 400 نائبا.

وكان البرلمان قد انتخب مرشح ائتلاف اليمين إجناسيو لا روسا، وزير الدفاع السابق والعضو المؤسس لحزب "إخوة إيطاليا"، رئيسا لمجلس الشيوخ، ثاني أعلى مجلس في البلاد.