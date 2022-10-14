السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إيطاليا تنتخب لورينزو فونتانا رئيساً لمجلس النواب

إيطاليا تنتخب لورينزو فونتانا رئيساً لمجلس النواب
14 أكتوبر 2022 17:03

انتخبت الأحزاب اليمينية في إيطاليا لورينزو فونتانا رئيسا لمجلس النواب في روما اليوم الجمعة.
وينتمي فونتانا 42 عاما لحزب الرابطة اليميني المتطرف وكان ،على الأقل حتى هجوم روسيا على أوكرانيا ، معجبا بالرئيس بوتين.
 وحصل فونتانا على 222 صوتا في الجولة الرابعة من التصويت اليوم الجمعة وبالتالي حصل على الأغلبية المطلقة بين النواب البالغ عددهم 400 نائبا.
وكان البرلمان قد انتخب مرشح ائتلاف اليمين إجناسيو لا روسا، وزير الدفاع السابق والعضو المؤسس لحزب "إخوة إيطاليا"، رئيسا لمجلس الشيوخ، ثاني أعلى مجلس في البلاد.

أخبار ذات صلة
فلورنسا الإيطالية تهدي «أم الإمارات» مفتاح المدينة
فارس المزروعي يبحث التعاون الشرطي مع إيطاليا
المصدر: د ب أ
إيطاليا
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©