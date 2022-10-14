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فرنسا تهنئ لبنان على انتهاء ترسيم الحدود مع إسرائيل

فرنسا تهنئ لبنان على انتهاء ترسيم الحدود مع إسرائيل
14 أكتوبر 2022 15:55

نقلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله لها، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
واستقبل الرئيس عون الوزيرة كولونا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ولفتت إلى أنه "بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتها إلى لبنان تدور في أجواء أكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة توتال عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح".
من جهته أبلغ رئيس الجمهورية وزيرة الخارجية الفرنسية "أن موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ستشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الاعمار".
وطلب الرئيس عون من الوزيرة كولونا، "مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة ايضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم وقد ظهرت اخيراً إصابات "الكوليرا" في عدد من مخيمات ايوائهم،".
ووجدّد " رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان، معتبراً ان اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء.
يذكر أن الرئيس عون كان قد أعلن أمس الخميس موافقة لبنان على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي أعدها الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين.

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