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الحكومة السويدية المقبلة تعتزم بناء مفاعلات نووية

الحكومة السويدية المقبلة تعتزم بناء مفاعلات نووية
14 أكتوبر 2022 15:24

تعتزم الحكومة السويدية المقبلة أن تطلب من شركة "فاتنفال إيه بي" إعداد خطط لإقامة محطات طاقة نووية جديدة ، وفقا لما ذكر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت إيبا بوش، زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو جزء من ائتلاف فاز بمعظم مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة الشهر الماضي: "سيتم بناء مفاعلات جديدة في السويد".
ومن المقرر أن يصبح الائتلاف اليميني الحكومة المقبلة في البلاد الأسبوع المقبل في تصويت برلماني.
وتنضم السويد الآن إلى دول أخرى في أوروبا تتحول إلى قوى نووية في رد فعل للارتفاع القياسي في أسعار الطاقة ومخاوف بشأن أمن البنية التحتية الرئيسية.
ودارت مناقشات ساخنة في السويد عل مدار عقود بشأن الطاقة النووية، التي نالت دعما شعبيا مؤخرا وسط أزمة الطاقة المستمرة.
 يشار إلى أن لدى السويد ستة مفاعلات حاليا، تشغلها شركة "فاتنفال" بشكل رئيسي.

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المصدر: د ب أ
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