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مصر تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
الحالة المطيرة هي الأولى التي سوف تشهدها مناطق من مصر خلال الخريف الجاري(أرشيفية)
14 أكتوبر 2022 14:55
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن "أولى حالات عدم الاستقرار في موسم خريف 2022".
وقالت الهيئة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "خرائط النماذج العددية اعتباراً من مساء السبت تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".
وأضافت: "تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد".
وتابعت الهيئة: "سيتم إصدار وصف تفصيلي بمكان سقوط الأمطار وكمياتها".
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن "هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى التي سوف تشهدها مناطق عديدة من مصر خلال الخريف الجاري".
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المصدر: وكالات
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