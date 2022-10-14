السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مخاوف انقطاع الكهرباء تدفع البريطانيين لشراء الملابس الثقيلة

مخاوف انقطاع الكهرباء تدفع البريطانيين لشراء الملابس الثقيلة
14 أكتوبر 2022 14:34

 يستعد البريطانيون لاحتمالات انقطاع الكهرباء عن طريق تخزين المولدات والمشاعل المحمولة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الداخلية الحرارية والشموع.
وحذرت شبكة الكهرباء الوطنية هذا الشهر من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعا مخططا للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات عن المنازل والشركات هذا الشتاء إذا لم تستطع استيراد الكهرباء من أوروبا وتسعى لجلب ما يكفي من الواردات لتزويد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز بالوقود.
وقالت شركة تولستيشن التابعة لترافيس بيركينز، أكبر شركات بيع التجزئة في مجال أدوات البناء في بريطانيا اليوم الجمعة إن مقارنة البيانات بين أول 11 يوما من أكتوبر  2021 ونفس الفترة من هذا العام كشفت زيادة بنسبة 203 بالمئة في مبيعات المولدات وزيادة بنسبة 43 بالمئة في مبيعات المشاعل.
وذكر متحدث باسم تولستيشن "على الرغم من أنه ليس من المؤكد أن الشبكة الوطنية ستلجأ إلى قطع التيار الكهربائي هذا الشتاء، فمن الواضح أن العملاء يستعدون لهذا السيناريو الأسوأ"، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام المولدات لتشغيل المعدات الكهربائية مثل المصابيح وأجهزة التدفئة والتلفزيونات.
وتتفق بيانات تولستيشن مع تقرير هذا الأسبوع من شركة كانتار لأبحاث السوق ذكر أن البريطانيين يخزنون الشموع والأغطية الثقيلة.
كما ذكرت سلسلة جون لويس للمتاجر متعددة الأقسام في الأسبوع الماضي أن الناس يخزنون ملابس داخلية حرارية وقفازات وأردية.
وذكرت هيئة تنظيم الطاقة أوفجيم أنه يتعين على الأسر البريطانية خفض استخدام الغاز والكهرباء قدر المستطاع للمساهمة في تقليص التكاليف وتقليل احتمال قطع الكهرباء.

أخبار ذات صلة
رئيسة الوزراء البريطانية ترفض الاستقالة
الحكومة البريطانية تعلن عن زيادة ضرائب الشركات
المصدر: رويترز
بريطانيا
الكهرباء
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©