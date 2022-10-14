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أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين

أرشيفية
14 أكتوبر 2022 12:57

أعلن مصدر من الحرس البحري في تونس، عن انتشال 15 جثة بسواحل ولاية المهدية شرقي البلاد. 

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية في وقت تجري فيه عمليات تمشيط للبحث عن جثث 18 مهاجرا من المفقودين في السواحل الجنوبية كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية. 

وأفاد المصدر لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن البحر لفظ هذه الجثث بين يومي الأربعاء والخميس، بعد تغير اتجاه الريح التي ساعدت على اقترابها من الساحل.  

وأوضح أن الجثث المنتشلة كانت جميعها متحللة، بينما تشير المعاينات الأولى إلى أنها تعود إلى مهاجرين من جنسيات متعددة، بعضهم ينحدر من دول إفريقية.  

وقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة، عدد المفقودين في السواحل التونسية هذا العام وحتى يوم الاربعاء بـ544 مفقوداً.

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المصدر: وكالات
مهاجرون
تونس
السواحل التونسية
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