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البريد الملكي البريطاني يعتزم الاستغناء عن 10 آلاف وظيفة

من لندن
14 أكتوبر 2022 13:58

أعلنت شركة البريد الملكي البريطانية "رويال ميل" أنها تعتزم الاستغناء عن 10 آلاف وظيفة بعد توقع تكبد خسائر تشغيلية خلال العام الجاري، وهو ما ارجعت أسبابه جزئيا إلى سلسلة من إضرابات العمال.

وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إنها تتوقع تكبد خسائر تشغيلية معدلة بقيمة 350 مليون جنيه أسترليني (395 مليون دولار)، في أعقاب خسائر بقيمة 219 مليون جنيه استرليني في النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة أنها سوف تبدأ في إجراء مشاورات بشأن الاستغناء عن وظائف ردا على تأثير ممارسات تتعلق بالعمل، "والتأخير في التسليم، والحاجة إلى تحسين الانتاجية، وانخفاض أحجام الطرود".

وذكرت الشركة أنه فيما يتعلق بالوظائف التي يتوجب الاستغناء عنها، فإنه يتعين شطب نصف هذه الوظائف بحلول نهاية مارس، والباقي خلال أغسطس المقبل، مشيرة إلى عدد الإقالات الفعلية من المتوقع أن يتراوح ما بين 5 و6 آلاف وظيفة. 

وقال رئيس أكبر نقابة عمالية خاصة بموظفي البريد الملكي في بريطانيا، إن شركة رويال ميل يمكنها الحصول على حصة أكبر في سوق التوصيل الإلكتروني المتنامي بدون التخلي عن ممارسات العمل الحالية، وذلك فيما استأنف 115 ألف عامل إضرابهم.

 

 

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