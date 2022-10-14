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أميركا ترحب بانتخاب رئيس جديد للعراق

عبد اللطيف راشد ، الرئيس العراقي المنتخب حديثًا
14 أكتوبر 2022 04:00

رحبت الولايات المتحدة بانتخاب مجلس النواب (البرلمان)العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

 

وقال البيان "ترحب الولايات المتحدة بانتخاب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق بعد مضي عام على انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة، وقد كلف الرئيس الجديد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة".

وأضاف البيان "وفيما يقوم قادة العراق السياسيون بتشكيل حكومة جديدة، نشجعهم على التفكير في رغبة الشعب العراقي الذي صوت لتكون لديه حكومة تستجيب لمطالبه".

وتابع " تحث الولايات المتحدة كافة الأطراف على الامتناع عن أعمال العنف وحل الخلافات بود وسلام من خلال العملية السياسية".

ووفقا للبيان "تجدد الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع الشعب والحكومة في العراق لتعزيز أولوياتنا المشتركة الكثيرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون القوي بين بلدينا".

جاء انتخاب رئيس جديد وترشيح محمد السوداني بعد مرو عام على الانتخابات البرلمانية العراقية، والذي شهد اضطرابات جراء خلافات بين الكتل السياسية الكبرى في البلاد.

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