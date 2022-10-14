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جوتيريش يطالب دول مجموعة العشرين بمساعدة الدول النامية

انطونيو جوتريش
14 أكتوبر 2022 14:28

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول العشرين الرائدة اقتصاديا في العالم بمساعدة 
الدول النامية المتضررة بشدة من جائحة كوفيد19- وتأثير الحرب في أوكرانيا وحالات الطوارئ المناخية المتزايدة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام يوم الخميس إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين الرائدة اقتصاديا، قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في منتجع بالي الإندونيسي الشهر المقبل.

وتابع أن هذه الأحداث العالمية جنبا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضيق الأوضاع المالية وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها "تعصف بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم".

وكتب جوتيريش في رسالته: "اليوم، تقف مجموعة العشرين عند مفترق طرق: يمكنها الاستمرار في الوضع الراهن، أو يمكنها أن تأخذ مسارا جديدا لتوجيه التعافي الاقتصادي العالمي من أجل الجميع. أعتقد أن مسارا جديدا 
هو الخيار الصحيح". 

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انطونيو جوتريش
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