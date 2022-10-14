الأمم المتحدة ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الأمم المتحدة ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
14 أكتوبر 2022 10:08
رحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية.
وعبر ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان وزعه فجر اليوم - عبر عن الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي.
وأكد استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة.